Los Gladiadores se despidieron con una derrota ante Egipto de los Juegos Olímpicos

La Selección Argentina de handball masculino, los Gladiadores, lucharon hasta el final pero no pudieron evitar cerrar su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 con una derrota ante Egipto por 34 a 27, en el marco de la última fecha del Grupo B.

La Selección nacional no la tuvo fácil desde que conoció a sus rivales, sin embargo, jamás imaginó que su travesía por Francia culminaría con cinco derrotas en igual cantidad de presentaciones.

La despedida resultó dolorosa, ya que ante Egipto se fue al descanso con triunfo parcial de 15 a 14, pero luego no pudieron mantener el ritmo y rápidamente le dieron vuelta la historia los egipcios, que se llevaron la segunda parte con un parcial de 20-12.

Los Gladiadores habían comenzado su participación en el torneo con una derrota ajustada por 36 a 31 frente a Noruega. A esto le siguió caídas ante Hungría (35 a 25), Dinamarca (38 a 27), Francia (28 a 21) y esta última ante Egipto (34-27).

Esta despedida de París, también significó el adiós para dos históricos como Federico Pizarro y Federico Fernández, quienes jugaron los cuatro Juegos Olímpicos.

“Es difícil, somos dos personas que le dimos todo a la Selección, casi no faltamos a ningún torneo. Estoy vacío, ya no tengo mucho más para darle. Me hubiera gustado ganar algún partido más”, dijo Fernández en diálogo con TyC Sports.

“Estoy feliz. Fueron muchos años, muchos viajes, muchas batallas, muchos partidos. Es lógico dar un paso al costado, pero en la Selección ya está. Me parece que es el mejor lugar. Al próximo Juego Olímpico claramente no voy a llegar. Mejor cortar acá, un Mundial más, un Mundial menos, a esta altura no pasaba nada”, sentenció Pizarro.