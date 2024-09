Un legislador libertario fue demorado por la falsa “amenaza” de bomba en el avión

Un avión de Aerolíneas Argentinas que volaba de Ushuaia a Buenos Aires regresó al aeropuerto de partida por una falsa amenaza de bomba. En el vuelo viajaban los artistas Marcelo Polino y Carmen Barbieri, quienes contaron en sus redes sociales lo que estaba pasando y lograron una rápida repercusión.

Según trascendió en una primera instancia, luego de que las autoridades verificaran que no había una bomba y que la presunta amenaza era falsa, la compañía aeronáutica habilitó que se retomara la operación y el vuelo partió hacia el Aeroparque Metropolitano con varias horas de demora.

Entre que se detectó la amenaza y se corroboró que era falsa, los pasajeros debieron descender del avión y esperar en una primera instancia al costado de la pista y luego dentro de una sala del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas (USH). Esa secuencia fue registrada por los famosos que estaban a bordo y por otros pasajeros que manifestaron su malestar por las demoras.

El episodio tuvo una secuencia llamativa que se conoció en las últimas horas a partir del relato de uno de los protagonistas. Por la falsa “amenaza” -entre comillas porque ni siquiera llegó a ser una amenaza- estuvo demorado un legislador fueguino de la Libertad Avanza, Agustín Coto. “Me pasó algo surrealista”, describió el propio involucrado.

Nuevamente en tierra comenzó el martirio para Coto. “Nos quedamos esperando hasta que llegan la Policía, los Bomberos, la PSA y de repente sube alguien al avión y me viene a buscar a mí. Y yo no entendía qué pasaba porque la verdad es que nadie me decía lo que estaba pasando”, contó.

Lo que desconocía el legislador es que para ese momento el turista brasileño que en un principio estaba sentado a su lado le había dicho a las azafatas que su compañero de viaje pretendía estallar una bomba en pleno vuelo e incluso estaba mirando videos en su teléfono celular sobre cómo debía activar el presunto aparato explosivo.

“Finalmente, abajo del avión, los perros chequearon mi equipaje y se dieron cuenta de que esto era cualquier cosa. Luego me iban a llevar a hacer una declaración que finalmente no hice porque entiendo que este muchacho empezó a contradecirse: dijo cosas diferentes arriba y abajo del avión”, reveló Coto en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Efectivamente, en una primera versión el brasileño dijo que el diputado fueguino pretendía hacer volar el avión y estaba mirando videos en su teléfono celular para hacerlo. Luego, en una segunda instancia, dijo que en realidad el presunto atacante le había manifestado su intención de hacer volar el aparato. Y en realidad lo que estaba haciendo Coto con su móvil era jugar a un videojuego de un autito.

“Yo ahora lo que espero es que esta persona tenga algún tipo de consecuencia, no puede ser gratis lo que hizo, porque además el protocolo fue costosísimo, si no esto termina siendo un incentivo para que un aburrido lo haga cada tanto”, analizó el legislador acusado falsamente de terrorista.