Sergio “Chiquito” Romero habló tras recibir una dura sanción que le impuso Boca por haberse peleado con un hincha que lo insultó luego de la derrota en el Superclásico ante River y se mostró arrepentido por la situación.

“El Consejo de Fútbol me comunicó la sanción de que no voy a ser convocado por los próximos partidos y la entendí. Un profesional sabe que este tipo de cosas no se pueden volver a repetir”, indicó el arquero en el Canal de Boca.

Además, volvió a explicar qué fue lo que le pasó después del partido, cuando se puso cara a cara con algunos hinchas. “Lamentablemente no pude controlar ese momento, estaba demasiado enojado con el árbitro, que para mí en la última jugada había sido gol para nosotros, que teníamos la chance por lo menos de sacar el partido adelante, de no perderlo. Y la verdad que no me aguanté el momento y tuve una reacción horrible, fea, en la cual después también le tuve que pedir disculpas al hincha, al presidente, al club y a mis compañeros”, indicó.

Y, en ese sentido, detalló: “Obviamente que uno es profesional y tiene que saber que en ese momento tiene que tener la mente en frío, tiene que bajar los humos, la temperatura de lo que fue el partido e irse al vestuario y comenzar a pensar qué pasó dentro de la cancha y pensar en lo que viene”.

Por último, contó que hasta su hija se puso a llorar con la situación: “Le tuve que pedir disculpas a mi familia porque ellos son todos hinchas de Boca y aman estar adentro de la "Bombonera". Cuando llegué a mi casa, mi hija, la más grande, estaba llorando porque es enferma de Boca. Así que nada, expresarle lo arrepentido que estoy, las disculpas por el momento vivido, por lo que pasó y tratar de tirar para adelante para salir de esta situación y a que a Boca le vaya bien”.