La FIFA dio marcha atrás con decisión y vuelve a reconocer a Boca como campeón del mundo

La polémica se instaló en las últimas horas tras la viralización de un artículo publicado por la FIFA el pasado 20 de septiembre. En el mismo, se dan detalles de lo que es el nuevo formato de la Copa Intercontinental, que se disputa en paralelo al Mundial de Clubes. ¿Por qué se generó controversia? El ente que rige al fútbol internacional excluyó de la lista de campeones del mundo a los equipos de Boca que alzaron la gloria en los años 2000 y 2003.

Aunque desde la Federación Internacional de Fútbol Asociado recordaron que en 2017 su Consejo aprobó una moción con la que se reconoció campeones del mundo a todos los equipos europeos y sudamericanos que habían ganado la llamada Copa Intercontinental desde 1960 hasta 2004, al confeccionar la nómina de lauros aclaró que en los años 2001, 2002, 2003 y 2004 “no se disputó la competición”, mientras que en el 2000 registraron como campeón al Corinthians, que se quedó con el primer Mundial de Clubes disputado en la historia, certamen que sí estuvo regido por la FIFA y se llevó a cabo en Brasil el mismo año que el Boca-Real Madrid celebrado en Japón.

Tras horas de controversias, el propio órgano madre del fútbol mundial enmendó su error y publicó la lista definitiva, con los títulos mundiales no solo de Boca, sino el resto de los campeones que no figuraban en la nómina.

Vale mencionar que tampoco se le habían reconocido los títulos de campeón intercontinental al Bayern Múnich (por la final que le ganó justamente a Boca en 2001), Real Madrid (venció a Olimpia de Paraguay en 2002) y Porto (derrotó a Once Caldas de Colombia). Además, sí mencionaron que en las ediciones de 1975 y 1978 no se disputaron las finales entre Independiente-Bayern Múnich y Boca-Liverpool, respectivamente. De esta forma, el único título mundial que la FIFA le reconocía al Xeneize era el de la Intercontinental 1977 tras la victoria ante Borussia Monchengladbach. Finalmente, los lauros boquenses del 2000 y 2003 no solamente son reconocidos por la Conmebol y UEFA, sino ahora también por la FIFA.

“Tras un paréntesis entre 2001 y 2004, la competición regresó en 2005 como Copa Mundial de Clubes de la FIFA y siguió creciendo en alcance, dimensión y reputación, puesto que enfrentaba a los mejores equipos de cada continente”, fue el párrafo con el que la FIFA ratificó que no contempla los éxitos de Boca y los clubes antes mencionados en ese período de tiempo, al igual que deja sin efecto el recordado título del elenco de Carlos Bianchi en Tokio frente al Real Madrid.

El formato del Mundial de Clubes del 2000 que se llevó a cabo en Brasil fue con dos grupos de cuatro equipos, un partido por el tercer puesto entre los dos segundos de cada zona y una final entre los líderes de cada una. Los clasificados a este certamen fueron los campeones de las federaciones en las temporadas 1998 y 1999: Manchester United (campeón de Champions League en la 98/99), Vasco da Gama (Libertadores 1998), Necaxa (Concacaf 1999), Al-Nassr de Arabia Saudita (Supercopa Asia 1999), Raja Casablanca de Marruecos (Copa Africana 1999), South Melbourne de Australia (Copa Oceánica 1999), Corinthians (anfitrión) y Real Madrid (invitado por FIFA y campeón intercontinental de 1998).

Real Madrid y Corinthians empataron 2-2 en San Pablo por la segunda jornada del Grupo A y fueron los brasileños los que accedieron a la final por tener un gol más de diferencia (ambos terminaron con 7 puntos). En el Grupo B, Vasco arrasó ganando sus tres cotejos (se impuso 3-1 a Manchester United con goles de Romário -2- y Edmundo) y se clasificó. La final se disputó el 14 de enero del 2000 en el estadio Maracaná: terminó 0-0 y el Timao se consagró en la tanda de penales.

LA LISTA DE CAMPEONES MUNDIALES PUBLICADA POR LA FIFA

1960: Real Madrid (ESP)

1961: Peñarol (URU)

1962: Santos (BRA)

1963: Santos (BRA)

1964: Inter de Milán (ITA)

1965: Inter de Milán (ITA)

1966: Peñarol (URU)

1967: Racing Club (ARG)

1968: Estudiantes (ARG)

1969: AC Milan (ITA)

1970: Feyenoord (PB)

1971: Nacional (URU)

1972: Ajax (PB)

1973: Independiente (ARG)

1974: Atlético de Madrid (ESP)

1975: No hubo (no se disputó el partido entre el Bayern de Múnich e Independiente)

1976: Bayern de Múnich (ALE)

1977: Boca Juniors (ARG)

1978: No hubo (no se disputó el partido entre Boca Juniors y Liverpool)

1979: Olimpia (PAR)

1980: Nacional (URU)

1981: Flamengo (BRA)

1982: Peñarol (URU)

1983: Grêmio (BRA)

1984: Independiente (ARG)

1985: Juventus (ITA)

1986: River Plate (ARG)

1987: Porto (POR)

1988: Nacional (URU)

1989: AC Milan (ITA)

1990: AC Milan (ITA)

1991: Estrella Roja (YUG)

1992: São Paulo (BRA)

1993: São Paulo (BRA)

1994: Vélez Sarsfield (ARG)

1995: Ajax (PB)

1996: Juventus (ITA)

1997: Borussia Dortmund (ALE)

1998: Real Madrid (ESP)

1999: Manchester United (ING)

2000: Corinthians (BRA)

2000: Boca Juniors (ARG) - Ganador de la Copa Intercontinental

2001: Bayern Munich (ALE)

2002: Real Madrid (ESP)

2003: Boca Juniors (ARG)

2004: Porto (POR)

2005: São Paulo (BRA)

2006: Internacional (BRA)

2007: AC Milan (ITA)

2008: Manchester United (ING)

2009: Barcelona (ESP)

2010: Inter de Milán (ITA)

2011: Barcelona (ESP)

2012: Corinthians (BRA)

2013: Bayern de Múnich (ALE)

2014: Real Madrid (ESP)

2015: Barcelona (ESP)

2016: Real Madrid (ESP)

2017: Real Madrid (ESP)

2018: Real Madrid (ESP)

2019: Liverpool (ING)

2020: Bayern de Múnich (ALE)

2021: Chelsea (ING)

2022: Real Madrid (ESP)

2023: Manchester City (ING)