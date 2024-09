El referente opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia llegó este domingo a España, donde recibió asilo político en medio de la intensa persecución que lleva adelante el presidente de ese país, Nicolás Maduro, quien en los últimos días ordenó la detención del dirigente.

El avión de las Fuerzas Aéreas Españolas que traslada a España a González aterrizó cerca de las 16 (hora local) en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

González, quien viajó acompañado por su esposa, Mercedes, y por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío, fue recibido por la secretaría de Estado para Iberoamérica y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo.

"Estimados amigos, antes que nada reciban un cordial y afectuoso saludo, junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibida de muchos de ustedes. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid", señaló el ex candidato presidencial a su arribo al país ibérico.

"Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos", agregó en declaraciones reproducidas por el sitio chileno Emol.

La salida del dirigente venezolano se produjo luego de estar varios días refugiado en la Embajada de España en Caracas, donde solicitó asilo político ante las amenazas y persecución del régimen chavista.

"Confirmo que se fue a España", declaró a la AFP el abogado de González Urrutia, José Vicente Haro, sin hacer más comentarios.

Antes de arribar a la sede diplomática española, González Urrutia permaneció más de un mes refugiado en secreto en la Embajada de Países Bajos en Caracas.

El líder opositor no había participado en ningún acto público desde las elecciones del 28 de julio y ahora el ministro de Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, explicó que decidió atender una petición "urgente" el día después de los comicios para acoger al ex candidato presidencial durante "todo el tiempo que fuese necesario".

Así lo explicó en una carta remitida al Parlamento y en la que también detalla que finalmente González Urrutia optó por abandonar esta sede y "seguir su lucha desde España", según informó la agencia Bloomberg.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, emitió un mensaje de agradecimiento a todos los profesionales de su Ministerio y del Ministerio de Defensa que han hecho posible que Edmundo González esté en España.

La llegada de González, a quien España va a dar asilo a petición propia, no cambia la postura del Gobierno de no reconocer la "supuesta victoria" de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio mientras no se presenten las actas y de apostar por el diálogo entre venezolanos para encontrar una solución.