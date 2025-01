Operativo de control de uso de casco en motociclistas en la plaza 9 de Julio Durante el operativo se secuestraron 15 vehículos, no sólo por no llevar colocado el elemento de seguridad sino también por falta de documentación. El objetivo de la campaña 'Sin Casco no hay Moto' es que la gente tome conciencia y respete su vida y la de los demás.