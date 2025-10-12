Lanzan la capacitación “Potencia tus ventas” para emprendedores locales

La Municipalidad de Salta, a través de la Oficina de Empleo y los Centros Integradores Comunitarios (CIC), junto a Lotería Salta, llevará adelante la capacitación “Potencia tus ventas”, destinada a emprendedores y vecinos que deseen fortalecer sus habilidades comerciales.

La formación se realizará el martes 21 y jueves 23 de octubre, de 15 a 17 horas, en el CIC de barrio Unión, zona norte de la ciudad. El objetivo es brindar herramientas técnicas para mejorar las estrategias de venta tanto en redes sociales como en locales comerciales.

María Juncosa, Coordinadora General de Relaciones con la Comunidad, destacó que esta propuesta es parte de la alianza entre el municipio y el sector privado para acercar capacitaciones gratuitas a los barrios.

Por su parte, Ignacio Crotto, gerente general de Lotería Salta, explicó que el equipo comercial preparó un programa específico para emprendedores: “Quienes tengan o no un local comercial podrán potenciar y fortalecer sus ventas. Cualquier emprendimiento es importante”.

Los interesados en participar pueden realizar consultas e inscribirse a través del número 3872266246.