 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

La ciudad de Salta participó en FITPAR 2025 en Paraguay

Durante tres días, la Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, presentó la oferta turística de la ciudad y mantuvo encuentros estratégicos en la feria internacional que se desarrolló en Asunción.

Salta Hoy

13 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Ciudad de Salta estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo del Paraguay (FITPAR) 2025, uno de los encuentros más importantes de la región, que se desarrolló durante tres jornadas en Asunción.

En representación del Ente de Turismo de la Municipalidad, participaron Juan Manuel Contreras, subsecretario de Promoción Turística, y Sebastián Nallar, director de Marketing, quienes difundieron la amplia oferta de experiencias que propone la ciudad, destacando su gastronomía, patrimonio cultural, atractivos naturales y actividades urbanas.

Además de la atención al público visitante, los representantes mantuvieron reuniones clave, como por ejemplo, un encuentro con PARANAIR, además de otro con operadores turísticos, agencias y referentes del sector, con el objetivo de seguir fortaleciendo la presencia de Salta en el mercado regional e impulsar la llegada de más turistas a la ciudad. Al stand de Salta Ciudad se acercó Angie Duarte de Melillo, ministra de Turismo de Paraguay junto a otras autoridades del sector.

La participación de Salta en FITPAR 2025 se enmarca en la estrategia de promoción internacional que lleva adelante la Municipalidad, consolidando al destino como una de las capitales turísticas del norte argentino.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO