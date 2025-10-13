La ciudad de Salta participó en FITPAR 2025 en Paraguay

La Ciudad de Salta estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo del Paraguay (FITPAR) 2025, uno de los encuentros más importantes de la región, que se desarrolló durante tres jornadas en Asunción.

En representación del Ente de Turismo de la Municipalidad, participaron Juan Manuel Contreras, subsecretario de Promoción Turística, y Sebastián Nallar, director de Marketing, quienes difundieron la amplia oferta de experiencias que propone la ciudad, destacando su gastronomía, patrimonio cultural, atractivos naturales y actividades urbanas.

Además de la atención al público visitante, los representantes mantuvieron reuniones clave, como por ejemplo, un encuentro con PARANAIR, además de otro con operadores turísticos, agencias y referentes del sector, con el objetivo de seguir fortaleciendo la presencia de Salta en el mercado regional e impulsar la llegada de más turistas a la ciudad. Al stand de Salta Ciudad se acercó Angie Duarte de Melillo, ministra de Turismo de Paraguay junto a otras autoridades del sector.

La participación de Salta en FITPAR 2025 se enmarca en la estrategia de promoción internacional que lleva adelante la Municipalidad, consolidando al destino como una de las capitales turísticas del norte argentino.