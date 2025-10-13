 imagen

Trump encabezó en Egipto la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamas

El convenio fue impulsado por el presidente de EE.UU. para poner fin a dos años de guerra en la Franja de Gaza. Hamas liberó a 20 rehenes israelíes y entregó dos cuerpos. La cumbre reunió a los mandatarios de Francia, España, Italia, Turquía, Qatar y al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Mundo

13 / 10 / 2025

 

El presidente de Estados Unidos Donald Trump encabezó en Egipto la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamas. El convenio terminó con la guerra en la Franja de Gaza. Lo firmaron Trump y el resto de los mediadores, los jefes de Estado de Egipto, Abdelfatah al Sisi; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.

Hamas liberó a 20 rehenes israelíes y entregó dos cuerpos. La cumbre reunió a los mandatarios de Francia, España, Italia, Turquía, Qatar y al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Ante una mesa y con una treintena de líderes mundiales de fondo los cuatro mandatarios pusieron su sello y levantaron el documento con el plan de Trump sobre el fin de la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023.

El presidente de Estados Unidos destacó desde la sala de conferencias donde se realizó la firma del acuerdo: "Fue un gran obstáculo. Pero todo salió tan bien que nadie podía creer que estuviéramos acá, certificando y terminando todo, y todos estuvieran contentos. Nunca antes había visto tanta felicidad".

Fuente: TN 

