Caso Jimena Salas: Declaró una perito de parte de la familia Saavedra

Para este grupo familiar solicitaron medidas de protección.

Salta Hoy

15 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Dijo que la pericia genética comenzó el 29 septiembre de 2022. Su rol consistió en controlar el procedimiento realizado por una perito bioquímica del CIF y, posteriormente, elaborar un informe conjunto.

Sostuvo que la prueba se desarrolló de manera correcta y que no tuvo discrepancias. Por lo tanto, rubricó el informe conjunto.

La testigo remarcó que todo perito de parte debe basarse en la evidencia científica, debe ser veraz y debe tener independencia a la hora de elaborar sus conclusiones. Manifestó que si hubiera tenido alguna discrepancia lo hubiera dejado explicitado.

Indicó que, según los resultados de la primera conclusión, el perfil de Javier Saavedra arrojó compatibilidad con las muestras obtenidas en la escena del hecho, identificadas como “Hombre 1”. Agregó que en el caso de los otros dos hermanos, el resultado de compatibilidad dio negativo.

Consultada por la fiscalía acerca de las razones por las cuales decidió renunciar como perito de parte de la familia Saavedra, expresó que consideró que no podía seguir colaborando con quienes la estaban desprestigiando y acusándola de no haber hecho bien su trabajo. Dijo que se sintió amenazada e intimidada y prefirió renunciar.

Los jueces dispusieron que se le asigne consigna policial fija en su casa y en su domicilio laboral, hasta nuevo aviso.

 

AM840

FM96.9

