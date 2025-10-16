 imagen

El Centro Regional de Hemoterapia modificó su horario de atención para este viernes

Se recibirá a los donantes en el horario de 7 a 8 y de 10.30 a 17, dado que el recurso humano de ese organismo participará en una capacitación sobre seguridad transfusional. 

16 / 10 / 2025

 

El Centro Regional de Hemoterapia atenderá a donantes voluntarios de sangre, este viernes 17 de octubre, de 7 a 8 y de 10.30 a 17 horas. 

La modificación del horario de atención es únicamente para ese día, dado que todo el equipo de salud de ese organismo participará en una capacitación sobre “Higiene de manos y bioseguridad para aumentar la seguridad transfusional en la Hemoterapia”.

Los otros días, se continuará con el horario habitual de la institución, es decir, de lunes a viernes hábiles, de 7 a 17 y los sábados, de 7 a 12.

Para más información, se puede llamar al teléfono (0387) 4215020. El Organismo cuenta con la página web https://saludsalta.gob.ar/hemoterapia/

