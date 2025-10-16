Caso Jimena Salas: Declararon vecinas de Vaqueros y peritos del CIF

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

Al iniciar la jornada de este jueves 16, declararon dos vecinas de Vaqueros, madre e hija, quienes solicitaron hacerlo sin la presencia de los imputados porque les tienen temor. El día del femicidio, la mujer más joven, relató haber visto un hombre desconocido en la zona, quien le resultó sospechoso por su actitud, y tras describirlo, dijo que sacó de la parte de atrás del vehículo, un perro caniche con correa color roja. Recordó que estaba en un automóvil tamaño pequeño, tipo Clío y de color oscuro. Señaló además que al descender, se dirigía en dirección a la casa de la víctima.

Su madre, relató haber visto cerca del mediodía a Jimena Salas, a quien conocía de vista y definió como una vecina amable. Dijo que conversaba con su empleada, quien estaba retirándose. Indicó que luego, en las inmediaciones, detectó un automovil pequeño y de color oscuro, estacionado bajo unos àrboles y que no era del barrio.

Declaró un empleado de la empresa Aguas del Norte, quien se refirió al historial laboral del imputado Adrián Guillermo Saavedra. Explicó que éste realizaba tareas de reparación afuera de la empresa, en horarios rotativos y que el día del femicidio, entre las 11.43 y cerca de las 15, los registros de entrada y salida de Saavedra no son claros ni precisos, pues no quedaron documentados.

Además confirmó que en su legajo como capataz de cuadrilla, existían numerosas sanciones por ausencias sin aviso, por retirarse del trabajo sin cumplir con una orden de servicio, por abandono de cuadrilla a su cargo sin autorización, por llegadas tarde, por mal desempeño de sus funciones, por alcoholemia positiva y por salir sin el carné de conducir.

También brindaron su testimonio tres peritos del Departamento de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales sobre sus intervenciones durante la investigación, en relación a inspecciones oculares, registro fotográficos, análisis de imágenes incorporadas en la causa y levantamiento y cotejos de huellas, entre otras.

Una de las peritos, entre varios informes, se refirió a un cotejo de fotografías que realizó en relación a un caniche toy y las manos que los sostienen, en fotografías tomadas por la víctima y una de las testigos. Concluyó que existe total coincidencia de características individualizadoras coincidentes en el perro observado en ambos grupos de imágenes, por lo que se trataría del mismo perro y de la misma persona.

Otro perito expuso sobre las comparaciones que realizó con los anteojos de receta y una mochila que fueron captados fotográficamente y concluyó también que presentan características similares.

También declaró un efectivo policial que intervino en San Lorenzo, cuando uno de los hermanos participó en un siniestro vial con un automóvil Vento color marrón Dakar en enero de 2017.

Finalmente declaró una médica psiquiatra del Poder Judicial, quien señaló que uno de los hermanos, Adrián Guillermo Saavedra, al momento de la entrevista, presentaba trastorno por consumo de alcohol y sustancias estupefacientes y que bajo sus efectos, se considera peligroso.

Al finalizar, el Tribunal, integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber yMaximiliano Troyano, decretó un cuarto intermedio hasta el viernes 17 de octubre a las 8.30, cuando se continuará con la ronda de testimoniales.