Se recuperó la calzada de la calle San Luis al 800

Los trabajos de repavimentación se realizaron entre la avenida Jujuy e Ituzaingó. Al tratarse de concreto asfáltico el mismo es de rápido secado por lo que el tránsito es habilitado a las pocas horas de finalizada la obra.

Salta Hoy

17 / 10 / 2025

 

La Municipalidad continúa con el plan de recuperación de calles con el objetivo de brindar mayor seguridad vial y mejorar la circulación vehicular en la ciudad. 

En este marco, se ejecutó la repavimentación de dos cuadras de la calle San Luis entre las avenidas Jujuy e Ituzaingó.

La calzada se encontraba deteriorada y dificultaba el paso normal de los vehículos por la zona.

Es importante destacar que, al tratarse de concreto asfáltico el tiempo de secado es más rápido por lo que el tránsito es habilitado a las pocas horas de finalizada la obra.
 

