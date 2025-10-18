La Municipalidad atendió más de 30 incidentes tras la fuerte tormenta en Salta
Atendieron árboles y postes caídos, calles anegadas y autos atascados, aunque no hubo evacuados ni necesidad de trasladar familias a los CICs.
Salta Hoy
18 / 10 / 2025
La intensa tormenta que azotó la ciudad entre la noche del viernes y la madrugada del sábado provocó más de 30 incidentes, entre árboles y postes caídos, calles anegadas y autos atascados. Las distintas áreas municipales actuaron rápidamente para contener la situación y asistir a los vecinos.
La Subsecretaría de Protección Ciudadana intervino en múltiples puntos críticos, como en Avenida Belgrano, donde cayeron ramas de gran porte, y en calle Zuviría y Avenida Discépolo, donde se registraron anegamientos por acumulación de escombros en una vivienda particular. El propietario del inmueble fue multado.
Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que se asistió a conductores cuyos vehículos quedaron atascados en San Benito, Zuviría y Arenales, logrando liberar las zonas afectadas.
El área de Desarrollo Social recorrió los sectores más comprometidos, aunque no hubo evacuados ni necesidad de trasladar familias a los CICs. Por su parte, Ambiente y Servicios Públicos destacó el correcto funcionamiento de canales pluviales y bombas de desagüe, aunque se retiraron numerosos neumáticos en la plaza Gurruchaga, los cuales obstruían salidas y agravaron el anegamiento.
Ante la posibilidad de nuevas lluvias, la Municipalidad recordó a los vecinos una serie de medidas preventivas:
-
No arrojar objetos que obstruyan los desagües pluviales.
-
No sacar bolsas de residuos durante las tormentas.
-
Asegurar elementos de obras en construcción.
-
Retirar vehículos de zonas inundables y circular con precaución
En caso de emergencias -como inundaciones, árboles caídos u obstrucciones en la vía pública- los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita 105.