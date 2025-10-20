 imagen

Hermandad Llanera

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

Nuevo Milenio

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Presentación oficial del Torneo de Fútbol de los Barrios 2025

Este martes 21 de octubre, en el estadio Martearena, se llevará a cabo la presentación oficial del Torneo de Fútbol de los Barrios 2025, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Turismo y Deportes, a través de la Secretaría de Deportes, con el objetivo de fortalecer la integración comunitaria y promover la participación deportiva.

20 / 10 / 2025

 

Este martes 21 a las 20 horas, en el estadio Martearena, se llevará a cabo la presentación oficial del Torneo de Fútbol de los Barrios 2025 de Capital. Con entrada gratuita se desarrollará el acto de apertura y se realizará la entrega simbólica de indumentaria deportiva a los planteles que formarán parte de esta nueva edición.

El evento contará con la presencia de autoridades provinciales, dirigentes barriales y delegaciones de los equipos participantes

Además, el programa contempla la disputa de dos partidos inaugurales, que marcarán el inicio formal del certamen. El primer partido será Villa Primavera vs. Norte Grande y el segundo partido lo jugarán Barrio Lavalle vs. Autódromo.

El torneo reunirá a 34 equipos masculinos y femeninos, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario social y comunitario de la provincia.

Desde el Gobierno de la Provincia, junto al Ministerio de Turismo y Deportes y la Secretaría de Deportes, se continúa impulsando políticas públicas que promueven la inclusión, el trabajo en equipo y los valores del deporte en cada rincón de Salta.

