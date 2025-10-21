Juicio por el femicidio de Jimena Salas: Los alegatos comenzarán el 6 de noviembre
Declaró el chofer de la camioneta que realizó el traslado de Javier Saavedra desde Tartagal en 2022. Relató que cuando circulaban por General Güemes sintió un golpe en la cabeza. El detenido se abalanzó sobre él e intentó girar el volante hacia el carril contrario, por donde circulaban camiones y otros vehículos.
Salta Hoy
21 / 10 / 2025
Señaló que forcejeó para evitar «estrellarse» con los vehículos que venían de frente y que afortunadamente no salieron del carril por el que circulaban. El detenido fue reducido y dijo no recordar mucho luego de lo sucedido, ya que quedó confundido, "tildado y en shock".
Tras lo sucedido, señaló que vivió situaciones de angustia y llanto, por lo que estuvo de licencia por tratamiento psicológico y psiquiátrico.
Los miembros del Tribunal dispusieron que el día 28 se realice una inspección ocular sobre los automóviles secuestrados, según solicitó la defensa de los acusados. En tanto, los alegatos de las partes, se fijaron para los días 6 y 7 de noviembre.