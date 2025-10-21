Juicio por el femicidio de Jimena Salas: Los alegatos comenzarán el 6 de noviembre

Señaló que forcejeó para evitar «estrellarse» con los vehículos que venían de frente y que afortunadamente no salieron del carril por el que circulaban. El detenido fue reducido y dijo no recordar mucho luego de lo sucedido, ya que quedó confundido, "tildado y en shock".

Tras lo sucedido, señaló que vivió situaciones de angustia y llanto, por lo que estuvo de licencia por tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Los miembros del Tribunal dispusieron que el día 28 se realice una inspección ocular sobre los automóviles secuestrados, según solicitó la defensa de los acusados. En tanto, los alegatos de las partes, se fijaron para los días 6 y 7 de noviembre.