Un menor de 17 años murió esta madrugada tras el vuelco de un vehículo

[Foto gentileza El Portal de Güemes]

Por causas que se tratan de determinar, un automóvil Toyota Etios volcó mientras se dirigía a General Güemes.

Según los primeros informes, no habría otros vehículos involucrados.

El conductor, un joven de 28 años, se habría dormido o tuvo problemas mecánicos, y tuvo que ser trasladado al hospital con fractura de hombro.

Cuando la policía y una ambulancia llega al lugar del accidente, hallaron en la cinta asfáltica a un menor de 17 años sin vida, quien viajaba como acompañante y salió despedido del auto en el siniestro.

La justicia espera que el conductor, que estaba bajo un estado de shock, pueda manifestar qué es lo que pasó con respecto al accidente en la madrugada de hoy.

La víctima tenía residencia en el Barrio 20 de Junio, zona sudeste de Salta capital.

En el caso intervino una Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

Las estadísticas indican que es la octava víctima fatal de octubre en accidentes de tránsito en toda la provincia, y suman 99 desde que comenzó el año.