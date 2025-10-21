Avanza un juicio contra un sujeto acusado de 5 estafas con la venta de cabañas de madera
Los damnificados refirieron haber contratado los servicios de una empresa denominada Madenorth S.A., dedicada a la construcción de cabañas de madera. El imputado se presentaba como gerente de la firma y era el encargado de atender a los clientes y de recibir los pagos.
Los denunciantes afirmaron haber realizado la entrega de altas sumas de dinero sin que la construcción se llevará a cabo. El imputado publicitaba su maderera por Facebook.
La jueza Paola Marocco admitió la prueba presentada por las partes y ordenó remitir la causa para el sorteo del tribunal que tendrá a su cargo la audiencia de debate y para la fijación de la fecha.