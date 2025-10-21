Feria Arte Salta: Se acerca el evento de arte más importante del NOA

Vuelve FAS a Salta. Luego de la exitosa primera Feria realizada en 2024, Salta y el NOA calientan motores para lo que será la segunda edición, en un nuevo espacio y con más galerías.

33 galerías de arte de diferentes puntos del país, con obras de más de 200 artistas, en un espacio de 3.442 metros cuadrados en Condominio La Trinidad, un nuevo y sorprendente desarrollo de proyecto Norte, socio estratégico de FAS.

Durante los días de Feria, los visitantes podrán conocer y disfrutar todo el panorama del arte contemporáneo, comprar obras en diferentes formatos y tamaños, y complementar esta experiencia con una oferta gastronómica de foodtrucks.

Las galerías que estarán presentes son: Rosario Cornejo, LuCo Arte, Alnorte Galería, Remota, Mamoré, Espacio 25, La Arte, Espacio de arte RAYUELA, CASAGALERIA, BAC galería de arte, Kiosko Galería de Arte y Nativa Arte+Diseño de Susana Rocha, de Salta; Otto Galería, Biga Art Gallery, El espejo y Aura Gallery, Tierra arte contemporáneo y The White Lodge, de Buenos Aires; SASHA D espacio de arte de Buenos Aires y Córdoba; Local 15 y Diego Obligado, de Sante Fe; Estudio Abasto, Fausto Artes, letras y objetos con alma, Biomba Galería, Gascón, Espacio Nuevo, Serna Galería y Estudio Maleza, de Tucumán; Uncu y Quilla, de Jujuy; Un Muro, de la Rioja; y Satélite, de Córdoba. Además, se suma con un espacio físico la galería virtual Diderot.at

Sobre FAS

FAS es la Feria de Arte Salta, un evento único en el NOA que promueve el arte contemporáneo del noroeste argentino, reuniendo a galerías, artistas y coleccionistas en un mismo espacio. Sus objetivos son impulsar el mercado del arte, apoyar a los artistas locales, fomentar el turismo cultural y posicionar a Salta como referente del arte contemporáneo.

La edición 2025 se concretará gracias al trabajo conjunto entre ACCIONARTE, grupo conformado por Virginia Blaquier, Esteban Drincovich , Alfredo Muñoz y Claudia Lamas ; y la Secretaría de Cultura de la Provincia, junto a Proyecto Norte, que se suma nuevamente como socio estratégico.