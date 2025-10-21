 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Gran Feria de Servicios: un solo espacio para múltiples gestiones ciudadanas

Durante la jornada habrá un móvil de castración, vacunación y desparasitación para perros y gatos, otro del Registro Civil para la tramitación de DNI y pasaporte, entre otros.

Salta Hoy

21 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Este miércoles 22, de 9 a 12 horas, las canchas de básquet externas del Estadio Delmi serán el escenario de una nueva edición de la Gran Feria de Servicios, una iniciativa conjunta del Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Salta que acerca de forma cómoda y directa todos los trámites, atenciones y asesoramientos oficiales en un mismo lugar.

La feria representa una acción de gobierno con carácter descentralizador, pensada para que quienes viven en distintos barrios puedan acceder sin desplazamientos a oficinas centrales, fortaleciendo la proximidad institucional, la eficiencia administrativa y la inclusión ciudadana.

Durante la jornada habrá un móvil de castración, vacunación y desparasitación para perros y gatos, otro del Registro Civil para la tramitación de DNI y pasaporte, un puesto policial para certificaciones, la gestión de subsidios de luz y gas, atención primaria de salud con vacunaciones de calendario, asesoramiento jurídico gratuito, información y guía para trámites, actividades recreativas para niños vinculadas a la promoción de derechos y, como novedad, el camión del Centro Regional de Hemoterapia para donación de sangre.

La Gran Feria de Servicios simboliza el compromiso institucional de acercar derechos, simplificar gestiones y reducir barreras territoriales. Se convoca a toda la comunidad a participar activamente, llevando la documentación requerida para cada trámite, y aprovechar esta oportunidad de realizar múltiples servicios en un solo paso.
 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO