Gran Feria de Servicios: un solo espacio para múltiples gestiones ciudadanas

Este miércoles 22, de 9 a 12 horas, las canchas de básquet externas del Estadio Delmi serán el escenario de una nueva edición de la Gran Feria de Servicios, una iniciativa conjunta del Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Salta que acerca de forma cómoda y directa todos los trámites, atenciones y asesoramientos oficiales en un mismo lugar.

La feria representa una acción de gobierno con carácter descentralizador, pensada para que quienes viven en distintos barrios puedan acceder sin desplazamientos a oficinas centrales, fortaleciendo la proximidad institucional, la eficiencia administrativa y la inclusión ciudadana.

Durante la jornada habrá un móvil de castración, vacunación y desparasitación para perros y gatos, otro del Registro Civil para la tramitación de DNI y pasaporte, un puesto policial para certificaciones, la gestión de subsidios de luz y gas, atención primaria de salud con vacunaciones de calendario, asesoramiento jurídico gratuito, información y guía para trámites, actividades recreativas para niños vinculadas a la promoción de derechos y, como novedad, el camión del Centro Regional de Hemoterapia para donación de sangre.

La Gran Feria de Servicios simboliza el compromiso institucional de acercar derechos, simplificar gestiones y reducir barreras territoriales. Se convoca a toda la comunidad a participar activamente, llevando la documentación requerida para cada trámite, y aprovechar esta oportunidad de realizar múltiples servicios en un solo paso.

