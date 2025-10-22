“Hace 20 años que Argentina no tiene aftosa”
De esa manera respondió Alfredo Figueroa, presidente de la Sociedad Rural Salteña a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos quien dijo que no comprarán “mucha” carne argentina y que tiene “aftosa”.
Salta Hoy
22 / 10 / 2025
Brooke Rollins manifestó en una entrevista que pronto habrá novedades sobre el tema.
“Tenemos un excelente sistema de vacunación que nos protege de esa enfermedad y yo creo que la funcionaria norteamericana dijo eso para tener una repercusión mediática”.
Figueroa recordó que Argentina tiene dos estadíos en relación a la enfermedad. “Desde la localidad de Río Colorado, provincia de Río Negro, al sur nuestro ganado es “libre de aftosa sin vacunación” y desde “Río Colorado al norte el ganado es libre de aftosa con vacunación”.
Hizo referencia al stock de cabezas de ganado en la provincia en la actualidad: “Tenemos un millón de cabezas con la posibilidad de duplicarlo”, expresó.