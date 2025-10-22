“Hace 20 años que Argentina no tiene aftosa”

Brooke Rollins manifestó en una entrevista que pronto habrá novedades sobre el tema.

“Tenemos un excelente sistema de vacunación que nos protege de esa enfermedad y yo creo que la funcionaria norteamericana dijo eso para tener una repercusión mediática”.

Figueroa recordó que Argentina tiene dos estadíos en relación a la enfermedad. “Desde la localidad de Río Colorado, provincia de Río Negro, al sur nuestro ganado es “libre de aftosa sin vacunación” y desde “Río Colorado al norte el ganado es libre de aftosa con vacunación”.

Hizo referencia al stock de cabezas de ganado en la provincia en la actualidad: “Tenemos un millón de cabezas con la posibilidad de duplicarlo”, expresó.