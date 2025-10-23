Descuido al salir del garage: Un auto terminó en el interior de un canal
El accidente ocurrió esta madrugada, alrededor de las 5:30, en la Ruta Nacional 51, cerca de las vías del ferrocarril, a la altura de Coprotab, zona sur de la ciudad de Salta.
23 / 10 / 2025
Una persona reportó el hecho al Sistema de Emergencias 911 pensando que se trataba de un siniestro vial.
El conductor de un Fiat Siena explicó que al sacar el vehículo de su domicilio perdió el control y terminó en el canal.
Afortunadamente, no hubo heridos y solo se registraron daños materiales.