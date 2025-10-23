 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Descuido al salir del garage: Un auto terminó en el interior de un canal

El accidente ocurrió esta madrugada, alrededor de las 5:30, en la Ruta Nacional 51, cerca de las vías del ferrocarril, a la altura de Coprotab, zona sur de la ciudad de Salta.

Salta Hoy

23 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Imagen ilustrativa]

Una persona reportó el hecho al Sistema de Emergencias 911 pensando que se trataba de un siniestro vial. 

El conductor de un Fiat Siena explicó que al sacar el vehículo de su domicilio perdió el control y terminó en el canal.

Afortunadamente, no hubo heridos y solo se registraron daños materiales.


 

