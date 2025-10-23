Descuido al salir del garage: Un auto terminó en el interior de un canal

[Imagen ilustrativa]

Una persona reportó el hecho al Sistema de Emergencias 911 pensando que se trataba de un siniestro vial.

El conductor de un Fiat Siena explicó que al sacar el vehículo de su domicilio perdió el control y terminó en el canal.

Afortunadamente, no hubo heridos y solo se registraron daños materiales.



