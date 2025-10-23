Un hombre mayor de edad fue detenido por grooming en Molinos

Los uniformados realizaron tareas de campo y allanaron una vivienda en la tranquila localidad de Molinos, en los Valles Calchaquíes.

Durante el operativo, los policías secuestraron un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.

La causa está bajo la supervisión de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia.

El detenido quedó a disposición de la Justicia.

El grooming es un conjunto de comportamientos que un adulto utiliza en internet para ganarse la confianza de un niño o adolescente con el fin de explotarlo sexualmente.



