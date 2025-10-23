 imagen

Un hombre mayor de edad fue detenido por grooming en Molinos

La investigación de la División Trata de Personas de la Policía, comenzó tras la denuncia de un familiar de la víctima.

Los uniformados realizaron tareas de campo y allanaron una vivienda en la tranquila localidad de Molinos, en los Valles Calchaquíes. 

Durante el operativo, los policías secuestraron un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos. 

La causa está bajo la supervisión de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia. 

El detenido quedó a disposición de la Justicia.

El grooming es un conjunto de comportamientos que un adulto utiliza en internet para ganarse la confianza de un niño o adolescente con el fin de explotarlo sexualmente. 

 


 

