Los evacuados por el temporal en Tartagal comenzaron a regresar a sus hogares

[Fotos gentileza FM Alba]

Temprano el Servicio Meteorológico Nacional había emitido un alerta para la zona por tormentas severas.

Doce familias fueron evacuadas en Misión La Loma, Pelgrano y 9 de Julio, de la ciudad norteña.

A las 23:30, la policía y áreas municipales respondieron a los pedidos de auxilio. La intervención duró hasta las 3:00 de la madrugada

Volaron algunos techos de chapa y cayeron árboles sobre viviendas, aunque no se reportaron heridos.

Los evacuados fueron trasladados a un centro integrador comunitario y, tras el temporal, comenzaron a volver a casa.