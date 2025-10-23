 imagen

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Los evacuados por el temporal en Tartagal comenzaron a regresar a sus hogares

Anoche, alrededor de las 22:00 un fuerte temporal de lluvia y viento sorprendió a varias comunidades en el norte de la provincia. Hubo 12 familias evacuadas.

Salta Hoy

23 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Fotos gentileza FM Alba]

Temprano el Servicio Meteorológico Nacional había emitido un alerta para la zona por tormentas severas.

Doce familias fueron evacuadas en Misión La Loma, Pelgrano y 9 de Julio, de la ciudad norteña. 

A las 23:30, la policía y áreas municipales respondieron a los pedidos de auxilio. La intervención duró hasta las 3:00 de la madrugada

Volaron algunos techos de chapa y cayeron árboles sobre viviendas, aunque no se reportaron heridos. 

Los evacuados fueron trasladados a un centro integrador comunitario y, tras el temporal, comenzaron a volver a casa.

 

AM840

FM96.9

