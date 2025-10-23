Los evacuados por el temporal en Tartagal comenzaron a regresar a sus hogares
Anoche, alrededor de las 22:00 un fuerte temporal de lluvia y viento sorprendió a varias comunidades en el norte de la provincia. Hubo 12 familias evacuadas.
Salta Hoy
[Fotos gentileza FM Alba]
Temprano el Servicio Meteorológico Nacional había emitido un alerta para la zona por tormentas severas.
Doce familias fueron evacuadas en Misión La Loma, Pelgrano y 9 de Julio, de la ciudad norteña.
A las 23:30, la policía y áreas municipales respondieron a los pedidos de auxilio. La intervención duró hasta las 3:00 de la madrugada
Volaron algunos techos de chapa y cayeron árboles sobre viviendas, aunque no se reportaron heridos.
Los evacuados fueron trasladados a un centro integrador comunitario y, tras el temporal, comenzaron a volver a casa.