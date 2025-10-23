Villa Primavera: Seis detenidos en el caso de la muerte de una mujer por consumo de drogas

Al llegar, los médicos confirmaron su muerte, pero el cuerpo no tenía heridas visibles.

La investigación identificó a los hombres, quienes afirmaron que la mujer solo se había descompensado.

En varios allanamientos la policía detuvo a seis personas involucradas en el caso.

Los uniformados secuestraron más de tres kilos de pasta base de cocaína, marihuana, dinero, celulares, y hasta una máquina contadora de billetes, además de elementos de corte y fraccionamiento.

El Ministerio Público Fiscal reveló que la mujer estaba en una situación de vulnerabilidad por el consumo de drogas y que su descompensación fue consecuencia de una reunión con un grupo que le facilitó estupefacientes.

Los detenidos, además de estar sindicados como comercializadores de drogas, también están acusados del delito de homicidio culposo y facilitación de estupefacientes en perjuicio de la mujer y coacción en perjuicio del personal del centro de salud donde fue dejada la mujer.

Todo ocurrió a fines del mes de septiembre pasado.