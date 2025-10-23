 imagen

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Villa Primavera: Seis detenidos en el caso de la muerte de una mujer por consumo de drogas

Dos hombres llevaron a una mujer de 25 años descompensada al centro de salud y luego derivada al hospital San Bernardo, donde falleció.

Salta Hoy

23 / 10 / 2025

 

Al llegar, los médicos confirmaron su muerte, pero el cuerpo no tenía heridas visibles. 

La investigación identificó a los hombres, quienes afirmaron que la mujer solo se había descompensado. 

En varios allanamientos la policía detuvo a seis personas involucradas en el caso. 

Los uniformados secuestraron más de tres kilos de pasta base de cocaína, marihuana, dinero, celulares, y hasta una máquina contadora de billetes, además de elementos de corte y fraccionamiento.

El Ministerio Público Fiscal reveló que la mujer estaba en una situación de vulnerabilidad por el consumo de drogas y que su descompensación fue consecuencia de una reunión con un grupo que le facilitó estupefacientes.

Los detenidos, además de estar sindicados como comercializadores de drogas, también están acusados del delito de homicidio culposo y facilitación de estupefacientes en perjuicio de la mujer y coacción en perjuicio del personal del centro de salud donde fue dejada la mujer. 

Todo ocurrió a fines del mes de septiembre pasado. 

 

AM840

FM96.9

