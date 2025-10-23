“Vivaldi a viva voz“

Este trayecto musical de voces e instrumentos, es al mismo tiempo un camino de oración, porque entre la primera obra de Vivaldi que es un pedido de ayuda a Dios y la última que es la oración del Gloria, interpretarán obras e Christopher Tin: un Padre Nuestro en lengua swahili, un pedido de paz en lengua mahorí y para completar este recorrido, Ave María de Julio Caccini.

"El concierto fue un gran esfuerzo que implicó mucho amor, ganas, dedicación y tiempo de ensayo", dijo la profesora Miryam Dagum, en la charla con Radio Salta.

Explicó que algo especial de este evento fue la formación de una orquesta, algo que Arsis no tiene habitualmente ya que se enfoca en coros y talleres de canto.

Para interpretar el "Gloria" de Vivaldi, que requiere orquesta, coro y solista, se convocó a músicos excelentes, muchos de ellos exalumnos del director. A esta orquesta se le dio el nombre de "Vivaldi" por la obra que se interpretó. Se espera que el resultado de esta colaboración sea excepcional.

Sobre el contenido religioso del concierto dijo que “siempre es bueno elevar nuestras oraciones a Dios sea cual fuere la religión de cada uno”.