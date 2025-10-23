 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

“Vivaldi a viva voz“

Se presentará un nuevo concierto del Estudio Coral Arsis bajo la dirección de Miryam Dagum. Será este viernes en el Centro Cultural América, Mitre 23, desde las 20:30.

Salta Hoy

23 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Este trayecto musical de voces e instrumentos, es al mismo tiempo un camino de oración, porque entre la primera obra de Vivaldi que es un pedido de ayuda a Dios y la última que es la oración del Gloria, interpretarán obras e Christopher Tin: un Padre Nuestro en lengua swahili, un pedido de paz en lengua mahorí y para completar este recorrido, Ave María de Julio Caccini.

"El concierto fue un gran esfuerzo que implicó mucho amor, ganas, dedicación y tiempo de ensayo", dijo la profesora Miryam Dagum, en la charla con Radio Salta.

Explicó que algo especial de este evento fue la formación de una orquesta, algo que Arsis no tiene habitualmente ya que se enfoca en coros y talleres de canto.

Para interpretar el "Gloria" de Vivaldi, que requiere orquesta, coro y solista, se convocó a músicos excelentes, muchos de ellos exalumnos del director. A esta orquesta se le dio el nombre de "Vivaldi" por la obra que se interpretó. Se espera que el resultado de esta colaboración sea excepcional.

Sobre el contenido religioso del concierto dijo que “siempre es bueno elevar nuestras oraciones a Dios sea cual fuere la religión de cada uno”. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO