 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Reforma laboral: “El Gobierno nacional debería dejar de ensayar”

El abogado laboralista salteño Armando Caro Figueroa habló sobre el anuncio de reforma laboral con salario dinámico y convenios por empresa que realizó el gobierno nacional.

Salta Hoy

23 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, adelantó la propuesta para flexibilizar convenios y eliminar sanciones a empresas.

“Se debe tener en cuenta que la fijación del salario es fruto de una negociación”, indicó Caro Figueroa.

“El salario mínimo lo fija el Gobierno consultando a los empresarios y los sindicatos”, expresó Caro Figueroa.

El especialista habló sobre las posibilidades de éxito en los cambios estructurales en el mundo laboral que propone el gobierno  “Hasta ahora  no encontraron la vuelta porque el camino que eligen carece de diálogo”.

Yo auguro un mal final para esta idea”, sentenció.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO