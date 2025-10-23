Reforma laboral: “El Gobierno nacional debería dejar de ensayar”

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, adelantó la propuesta para flexibilizar convenios y eliminar sanciones a empresas.

“Se debe tener en cuenta que la fijación del salario es fruto de una negociación”, indicó Caro Figueroa.

“El salario mínimo lo fija el Gobierno consultando a los empresarios y los sindicatos”, expresó Caro Figueroa.

El especialista habló sobre las posibilidades de éxito en los cambios estructurales en el mundo laboral que propone el gobierno “Hasta ahora no encontraron la vuelta porque el camino que eligen carece de diálogo”.

Yo auguro un mal final para esta idea”, sentenció.