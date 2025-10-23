 imagen

“Vivimos en una provincia colapsada”

Gabriela Flores, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, reiteró esta mañana que experimentó una campaña sumamente violenta estos días. “La policía nos seguía a todas partes”, dijo.

Salta Hoy

23 / 10 / 2025

 

Flores criticó duramente al Gobierno provincial en su pedido de dinero para las obras públicas. “Salta es la segunda provincia en recibir una cantidad mayor de ATN y está colapsada”.

“El Gobernador habla de las rutas nacionales, pero no dice nada de las provinciales”, expresó.

Expresó además que uno de los reclamos que recibió de la población está referido a la inseguridad.

“La policía de la provincia está totalmente abandonada, hay cabeceras de municipio que no tienen patrulleros”, sostuvo la candidata.

 

