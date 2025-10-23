“Hay un gran desconocimiento y desinterés en la boleta única”
Bernardo Biella, candidato a diputado nacional por el sector “Primero los salteños” refirió que tras su recorrida en el territorio provincial muchas personas le dijeron que no saben como votar y que tampoco les interesa aprender a hacerlo con la BUP -boleta única de papel-. Por otro lado comentó que notó a la ciudadanía muy decepcionada con el gobierno de Milei.
Salta Hoy
Comentó la anécdota de un abogado y fiscal conocido que -en medio de una práctica- se equivocó al realizar las marcas en la boleta única. “La gente debe recordar que debe realizar dos marcas, una para la categoría de diputado nacional y otra para la categoría senador nacional” dijo el médico.