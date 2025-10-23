 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

“Hay un gran desconocimiento y desinterés en la boleta única”

Bernardo Biella,  candidato a diputado nacional por el sector “Primero los salteños” refirió que tras su recorrida en el territorio provincial muchas personas le dijeron que no saben como votar y que tampoco les interesa aprender a hacerlo con la BUP -boleta única de papel-. Por otro lado comentó que notó a la ciudadanía muy decepcionada con el gobierno de Milei. 

Salta Hoy

23 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Comentó la anécdota de un abogado y fiscal conocido que -en medio de una práctica- se equivocó al realizar las marcas en la boleta única.  “La gente debe recordar que debe realizar dos marcas, una para la categoría de diputado nacional y otra para la categoría senador nacional” dijo el médico. 

 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO