“Hay un gran desconocimiento y desinterés en la boleta única” Bernardo Biella, candidato a diputado nacional por el sector “Primero los salteños” refirió que tras su recorrida en el territorio provincial muchas personas le dijeron que no saben como votar y que tampoco les interesa aprender a hacerlo con la BUP -boleta única de papel-. Por otro lado comentó que notó a la ciudadanía muy decepcionada con el gobierno de Milei.