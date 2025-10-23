 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Extienden el plazo para la actualización de registros de cooperativas y mutuales

Mediante la Resolución N.º 2.147/2025, el INAES extendió por sesenta días corridos el plazo para la presentación de datos en el “Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades de Cooperativas y Mutuales”.

Salta Hoy

23 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Subsecretaría de Empleo, Cooperativas y Mutualidades del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, como órgano local competente en Salta del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), informa que  este organismo prorrogó el plazo de actualización de registros para cooperativas y mutuales. 

Mediante la Resolución N.º 2.147/2025, el organismo nacional extendió por sesenta días corridos el plazo para la presentación de datos en el “Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades de Cooperativas y Mutuales”. Esta medida brinda un tiempo adicional para cumplir con lo establecido en la Resolución INAES 756/2025. 

 “Estamos brindando capacitaciones y asistencia técnica a todas las entidades para garantizar el cumplimiento de la normativa”, explicó la subsecretaria Agustina Casares. 

“Instamos a las autoridades de las cooperativas y mutuales a aprovechar esta prórroga y acercarse a nuestro organismo para completar el trámite, evitando posibles sanciones o incumplimientos ante el organismo nacional”, enfatizó. 

Los interesados pueden comunicarse al (0387) 432-9395 o dirigirse a Pedernera 273, ciudad de Salta, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00. 

Sobre la Resolución INAES 756/2025 

La normativa nacional establece la obligación para todas las cooperativas y mutuales (excepto los sujetos obligados por la UIF) de remitir anualmente, por vía electrónica, la información actualizada de sus registros de asociados y autoridades.

El objetivo es fortalecer la fiscalización, la transparencia y la promoción del sector, a través de un registro nacional único y actualizado.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO