Extienden el plazo para la actualización de registros de cooperativas y mutuales

La Subsecretaría de Empleo, Cooperativas y Mutualidades del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, como órgano local competente en Salta del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), informa que este organismo prorrogó el plazo de actualización de registros para cooperativas y mutuales.

Mediante la Resolución N.º 2.147/2025, el organismo nacional extendió por sesenta días corridos el plazo para la presentación de datos en el “Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades de Cooperativas y Mutuales”. Esta medida brinda un tiempo adicional para cumplir con lo establecido en la Resolución INAES 756/2025.

“Estamos brindando capacitaciones y asistencia técnica a todas las entidades para garantizar el cumplimiento de la normativa”, explicó la subsecretaria Agustina Casares.

“Instamos a las autoridades de las cooperativas y mutuales a aprovechar esta prórroga y acercarse a nuestro organismo para completar el trámite, evitando posibles sanciones o incumplimientos ante el organismo nacional”, enfatizó.

Los interesados pueden comunicarse al (0387) 432-9395 o dirigirse a Pedernera 273, ciudad de Salta, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00.

Sobre la Resolución INAES 756/2025

La normativa nacional establece la obligación para todas las cooperativas y mutuales (excepto los sujetos obligados por la UIF) de remitir anualmente, por vía electrónica, la información actualizada de sus registros de asociados y autoridades.

El objetivo es fortalecer la fiscalización, la transparencia y la promoción del sector, a través de un registro nacional único y actualizado.