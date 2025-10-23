Más de 300 salteños recibieron certificados por su formación en minería

La Municipalidad de Salta, junto al Ministerio de Educación y la Secretaria de Trabajo de la Provincia, reconoció a los vecinos que participaron de diversas capacitaciones desarrolladas durante 2025, vinculadas al sector minero y la empleabilidad.

En la oportunidad, el intendente, Emiliano Durand, encabezó la entrega de más de 300 certificados correspondientes a las capacitaciones realizadas durante este año.

Durante el encuentro, la coordinadora de la Escuela de Emprendedores, Claudia Vilte, destacó la importancia de continuar brindando formación gratuita y de calidad.

“Reconocemos el esfuerzo de todos los que participaron. Hemos trabajado con empresas y con profesionales. Son capacitaciones que nos interesa seguir impulsando porque forman a los salteños en todo lo que tiene que ver con minería”, sostuvo la funcionaria.

Asimismo, anticipó que próximamente se iniciará una nueva capacitación sobre cómo armar el perfil laboral para trabajar en minería, sumándose a las formaciones bimestrales que ya se dictan en logística y minería.

“La minería ofrece oportunidades para muchos perfiles. A veces se piensa que solo se trabaja arriba, en la mina, pero también en la ciudad hay empresas que buscan técnicos, administrativos, personal de seguridad e higiene, y más. Queremos acompañar a las personas mayores de 40 años que siguen formándose y buscando empleo, para que encuentren su lugar en este rubro”, señaló Vilte.

Por su parte, los alumnos compartieron sus experiencias y agradecieron la posibilidad de capacitarse de forma gratuita.

“Estoy haciendo cursos desde marzo sobre liderazgo, inducción a la minería, y la verdad que todos los que dictan en la Escuela de Emprendedores son muy lindos y útiles para insertarnos en el nuevo mundo laboral. Vale la pena aprender a cualquier edad”, afirmó Nancy Ramos, vecina participante.