Reforzaron el parque automotor de la Policía de Seguridad Vial

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, supervisó el trabajo que se realiza desde la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía.

Avellaneda enfatizó la importante función que cumple esa unidad especial en pos de salvar vidas, y el gran aporte que se realiza especialmente por los controles en rutas provinciales y nacionales en relación a la prevención del delito.

Resaltó que se cumplió con la palabra empeñada oportunamente brindando todas las herramientas de trabajo posible para que el personal cumpla con su misión.

En ese marco, participó de la recepción de las 25 nuevas unidades 0km, entregadas por el gobernador, Gustavo Sáenz, que son destinadas para los distintos operativos que despliegan y planifican desde el área policial.

Por su parte, el director General de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado, remarcó el importante acompañamiento que se recibio por parte de las autoridades provinciales y destacó el nivel de profesionalismo de quienes integran el área policial.

Durante su recorrido, el secretario de Seguridad verificó el avance de obras de ampliación en el predio ubicado en barrio El Huaico, donde funcionarán las oficinas de la División Judicial , Asesoría Letrada, Atención al Público, con baños para los ciudadanos y para el personal policial, además del Archivo.

Además se interiorizó sobre las actualizaciones de protocolos de intervención como así también de las acciones de gestión en materia preventiva y de concientización a la comunidad.

Recorrió sectores como la División Ejido Urbano, Transporte, REPAT, División Educación, sección Intendencia de la Vial, División Economato.

Acompañó el subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming y el equipo de la Dirección General de Seguridad Vial.