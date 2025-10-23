 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Vuelve el horario de verano al mercado San Miguel

La norma regirá hasta finales del verano, en un primer momento. Las puertas abrirán por la mañana, de 8 a 14 y por la tarde de 17.30 a 22. Se aplicará en el predio central de Av. San Martín y en su anexo de pasaje Miramar.

Salta Hoy

23 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad a través del mercado San Miguel informa que se aplicará la atención con horario de verano, tanto en el predio central de Av. San Martín 782, como en su anexo de  pasaje Miramar 433. 

La atención será por las mañanas de 8 a 14 hs y por las tardes de 17.30 a 22 hs.  

La medida busca que tanto los puesteros como los clientes se beneficien del horario de verano principalmente por el aumento de las horas de luz natural por la mañana y por la tarde, lo que fomenta el consumo y las actividades después del trabajo. 

Asimismo, se mantiene la atención, los viernes y sábados en horario corrido de 8 a 22 en el anexo de pasaje Miramar.

AM840

FM96.9

