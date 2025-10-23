Se atendió a más de 700 personas en operativo extramuros en Nazareno

Continúa desarrollándose el programa de asistencia sanitaria extramuros, por el cual el Ministerio de Salud Pública, en forma periódica, comisiona un equipo de profesionales de diversas especialidades para brindar atención a los pobladores que residen en el interior provincial.

Durante tres jornadas, la asistencia se brindó en el hospital de Nazareno y en parajes aledaños. Los pobladores concurrieron con turnos otorgados y coordinados por agentes sanitarios y enfermeros del área operativa.

El coordinador de la actividad, el médico cardiólogo Hernán Vélez, informó que en total se atendió a 723 pacientes, entre adultos y niños, de acuerdo con el siguiente detalle de consultas:

· 106 en medicina general y clínica

· 68 en obstetricia

· 33 en Nutrición

· 52 en ginecología

· 41 en cardiología de adultos

· 47 en cardiología infantil

· 50 en pediatría

· 47 en infectología

· 57 en oftalmología

· 79 en reumatología

· 51 en neurología

· 57 en dermatología

· 35 en odontología

Cabe destacar que el hospital local, como otros del interior provincial, por su nivel de complejidad, no cuenta con algunas especialidades médicas. De allí la importancia de que los profesionales concurran a atender a las personas en su lugar de residencia, ya que se facilita el acceso a la consulta, que de otra manera podría verse postergada o no realizarse, agravando un problema de salud.

Las distancias, los costos de traslado, la falta de medios de transporte y otros factores familiares y laborales, en muchos casos constituyen una barrera para el acceso a los servicios de salud. Por ello, en el 2023 el Ministerio de Salud Pública instrumentó el sistema de asistencia extramuros, con muy buenos resultados.

En la comisión a Nazareno, se realizaron 37 ecografías ginecológicas, 41 electrocardiogramas a adultos, 47 electrocardiogramas a niños, 17 ecocardiogramas, 33 exámenes de Papanicolaou, y 190 prácticas de enfermería.

Además, Se colocaron 2 dispositivos intrauterinos de anticoncepción (DIU) y se extrajeron tres, se hicieron 13 controles prenatales, hubo dos extracciones de implantes subdérmicos, 57 fondos de ojo, 25 tomas de presión ocular, 57 agudeza visual y 57 autorefractometría. También, se realizaron 21 fotocurados, 16 inactivaciones de caries, 3 exodoncias y una extracción. En total se realizaron 622 prácticas.