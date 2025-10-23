 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Se realizará una jornada de concientización por el Día Mundial del ACV

Bajo el lema “Cada minuto cuenta”, el próximo miércoles 29, de 10 a 17, en la Plazoleta IV Siglos. Allí profesionales brindarán asesoramiento y material informativo sobre cómo reconocer los síntomas y actuar a tiempo ante un accidente cerebrovascular.

Salta Hoy

23 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En el marco del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), la Municipalidad de Salta, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia y organización de pacientes “Actúa Con Velocidad” (ACV), llevará adelante una jornada de concientización y prevención abierta a la comunidad.

La actividad se desarrollará el próximo miércoles 29, de 10 a 17, en la Plazoleta IV Siglos, y estará enfocada en informar a la ciudadanía sobre los síntomas del ACV y la importancia de una atención inmediata.

Bajo el lema “Cada minuto cuenta”, la propuesta busca que más personas puedan reconocer los signos tempranos del ACV, ya que detectar a tiempo puede salvar vidas. Durante la jornada, se brindará asesoramiento y material educativo sobre el tema.

Estas son las 5 claves para reconocer un ACV:

*Caída de una parte del rostro al sonreír.
*Dificultad para mover un brazo o pierna.
*Dificultad para hablar.
*Dolor de cabeza súbito e intenso.
*Visión borrosa, doble visión, pérdida parcial o total de la visión en uno o ambos ojos.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO