Se realizará una jornada de concientización por el Día Mundial del ACV

En el marco del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), la Municipalidad de Salta, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia y organización de pacientes “Actúa Con Velocidad” (ACV), llevará adelante una jornada de concientización y prevención abierta a la comunidad.

La actividad se desarrollará el próximo miércoles 29, de 10 a 17, en la Plazoleta IV Siglos, y estará enfocada en informar a la ciudadanía sobre los síntomas del ACV y la importancia de una atención inmediata.

Bajo el lema “Cada minuto cuenta”, la propuesta busca que más personas puedan reconocer los signos tempranos del ACV, ya que detectar a tiempo puede salvar vidas. Durante la jornada, se brindará asesoramiento y material educativo sobre el tema.

Estas son las 5 claves para reconocer un ACV:

*Caída de una parte del rostro al sonreír.

*Dificultad para mover un brazo o pierna.

*Dificultad para hablar.

*Dolor de cabeza súbito e intenso.

*Visión borrosa, doble visión, pérdida parcial o total de la visión en uno o ambos ojos.