Educación Ambiental: 38 escuelas participaron de la muestra “Acción 360”

Como estaba previsto, la Municipalidad realizó la muestra escolar “Acción 360” en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, Avda. Independencia 973. El intendente, Emiliano Durand, recorrió los stands y felicitó a todos los estudiantes y docentes por el compromiso ambiental.

Ramiro Ragno, director general de Educación Ambiental, explicó que “de la muestra participaron las 38 escuelas centinelas y territoriales del río Arias-Arenales las cuales tienen la misión de concientizar sobre la importancia del cuidado ambiental en la zona”.

“Los alumnos elaboraron proyectos y exposiciones sobre el Dengue y la Salmonella, para ello realizaron estudios y relevamientos previos para poder volcar sus experiencias en afiches y maquetas”, detalló el funcionario.

“Además, durante la jornada entregamos un sello certificado de Escuelas Eco Amigables a 10 (diez) instituciones que durante el año realizaron cuatro premisas: separar y clasificar los residuos que generan; elaboración e implementación de un código de convivencia ambiental con cuidado de los recursos como el agua y la electricidad; confección de proyectos ambientales; y acciones comunitarias como plantaciones y conciencia ambiental”, destacó Ragno.

El evento a cargo de la Municipalidad se desarrolló de manera conjunta con el Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Educación Primaria del Ministerio de Educación Provincial.