La Policía incautó droga en un procedimiento originado por una denuncia web
Trabajaron efectivos de la Sección Narcocriminal de Apolinario Saravia en los barrios El Obraje y 17 de octubre. Se incautaron más de 200 dosis de cocaína y tres personas fueron detenidas.
Salta Hoy
23 / 10 / 2025
Ayer efectivos de la Sección Narcocriminalidad 2 de Apolinario Saravia detuvieron a dos hombres y una mujer mayores de edad en el marco de una investigación que se originó por una denuncia web.
Tras las tareas de los investigadores se allanaron tres inmuebles en los barrios El Obraje y 17 de octubre. Se secuestraron más de 200 dosis cocaína, dinero en efectivo y elementos de interés para la causa por comercialización de droga.
Los procedimientos se realizaron con la colaboración de la División Narcocriminal de Las Lajitas, Joaquín V. González y la Sección Narcocriminal de Capital.
Intervino la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 6.