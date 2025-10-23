El 6 de noviembre se realizará el 2° Reciclatón de la ciudad

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El 6 de noviembre se realizará el 2° Reciclatón de la ciudad

La actividad será de 9 a 17 hs en el Parque Sur, avenida Ex Combatientes de Malvinas. Se recibirán sólo aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, tapitas, botellas, plásticos, latas y aceite vegetal usado (en botellas bien cerradas). 

Salta Hoy

23 / 10 / 2025

 

La Municipalidad realizará el 2° Reciclatón de la ciudad con el objetivo potenciar el reciclaje, la reducción y la recuperación de residuos, además de colaborar con la economía circular de los mismos.

Los vecinos podrán depositar diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio.

La jornada será el jueves 6 de noviembre de 9 a 17 hs en el Parque Sur, avenida Ex Combatientes de Malvinas. 

Los participantes deberán llevar por separado:

*Aparatos electrónicos (RAEE)
*Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas
*Aceite vegetal usado de cocina (en botellas bien cerradas)
*Y por primera vez el Eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior)

Es importante recordar que, en la primera edición, que se llevó a cabo en la playa de estacionamiento del Shopping Portal Salta, gracias a la participación masiva de familias salteñas y empresas e instituciones comprometidas con el ambiente y el empleo del reciclaje, se logró recuperar lo siguiente:

*270 litros de aceite de cocina que ya no contaminan las cañerías de la ciudad ni el río Arenales
*6 toneladas de RAEE (residuos electrónicos), cuyos componentes se van a separar para reciclar metales, plásticos y demás componentes
*260 kilogramos de cartón y tubos cartón
*80 kilogramos de plásticos (botellas PET, tapitas y bidones) 
*805 kilogramos de papel 
*36 kilogramos de latas de aluminio y metales 
*42 kilogramos de ecobotellas o botellas de amor que se recibieron por primera vez y que serán destinadas a la fabricación de muebles plásticos 

Se solicita evitar llevar pilas o lámparas. En caso de lluvia el evento deberá ser suspendido.

