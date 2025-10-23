El 6 de noviembre se realizará el 2° Reciclatón de la ciudad
La actividad será de 9 a 17 hs en el Parque Sur, avenida Ex Combatientes de Malvinas. Se recibirán sólo aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, tapitas, botellas, plásticos, latas y aceite vegetal usado (en botellas bien cerradas).
Salta Hoy
23 / 10 / 2025
La Municipalidad realizará el 2° Reciclatón de la ciudad con el objetivo potenciar el reciclaje, la reducción y la recuperación de residuos, además de colaborar con la economía circular de los mismos.
Los vecinos podrán depositar diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio.
La jornada será el jueves 6 de noviembre de 9 a 17 hs en el Parque Sur, avenida Ex Combatientes de Malvinas.
Los participantes deberán llevar por separado:
*Aparatos electrónicos (RAEE)
*Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas
*Aceite vegetal usado de cocina (en botellas bien cerradas)
*Y por primera vez el Eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior)
Es importante recordar que, en la primera edición, que se llevó a cabo en la playa de estacionamiento del Shopping Portal Salta, gracias a la participación masiva de familias salteñas y empresas e instituciones comprometidas con el ambiente y el empleo del reciclaje, se logró recuperar lo siguiente:
*270 litros de aceite de cocina que ya no contaminan las cañerías de la ciudad ni el río Arenales
*6 toneladas de RAEE (residuos electrónicos), cuyos componentes se van a separar para reciclar metales, plásticos y demás componentes
*260 kilogramos de cartón y tubos cartón
*80 kilogramos de plásticos (botellas PET, tapitas y bidones)
*805 kilogramos de papel
*36 kilogramos de latas de aluminio y metales
*42 kilogramos de ecobotellas o botellas de amor que se recibieron por primera vez y que serán destinadas a la fabricación de muebles plásticos
Se solicita evitar llevar pilas o lámparas. En caso de lluvia el evento deberá ser suspendido.