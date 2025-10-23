La Ciudad participó en el 74° Workshop Turístico ARAV en Rosario

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo de la Municipalidad, formó parte de la 74° edición del Workshop Turístico de ARAV (Asociación Rosarina de Agencias de Viajes), que se desarrolló el 22 de octubre en el Centro de Convenciones Metropolitano de Rosario.

Durante la jornada, el equipo del Ente de Turismo presentó la oferta turística de la ciudad ante operadores, agencias y prestadores de servicios de distintas provincias, destacando la diversidad de experiencias que ofrece el destino: la gastronomía, las Peñas, el vino, entre otros.

La participación de Salta en este evento forma parte del plan estratégico de promoción que impulsa la Municipalidad, con el objetivo de potenciar la llegada de nuevos visitantes y fortalecer vínculos comerciales con el mercado emisor del Litoral argentino.