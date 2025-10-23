La Ciudad participó en el 74° Workshop Turístico ARAV en Rosario

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

La Ciudad participó en el 74° Workshop Turístico ARAV en Rosario

El encuentro reunió a operadores, agencias y prestadores turísticos de todo el país. Se fortaleció la promoción de Salta como destino líder del norte argentino.

Salta Hoy

23 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo de la Municipalidad, formó parte de la 74° edición del Workshop Turístico de ARAV (Asociación Rosarina de Agencias de Viajes), que se desarrolló el 22 de octubre en el Centro de Convenciones Metropolitano de Rosario.

Durante la jornada, el equipo del Ente de Turismo presentó la oferta turística de la ciudad ante operadores, agencias y prestadores de servicios de distintas provincias, destacando la diversidad de experiencias que ofrece el destino: la gastronomía, las Peñas, el vino, entre otros.

La participación de Salta en este evento forma parte del plan estratégico de promoción que impulsa la Municipalidad, con el objetivo de potenciar la llegada de nuevos visitantes y fortalecer vínculos comerciales con el mercado emisor del Litoral argentino.

 

AM840

FM96.9

