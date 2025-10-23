Con una noche de Jazz Latino, vuelve el ciclo “Música bajo las estrellas”

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, acompaña la realización de una nueva edición del ciclo “Música bajo las estrellas”, una propuesta cultural que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de la mejor música al aire libre.

En esta oportunidad, el grupo “Niebla – Jazz Latino” será el encargado de llenar la noche salteña de ritmo y talento, en un entorno único donde la música, la cultura y la gastronomía local se encuentran.

Este ciclo busca fortalecer los espacios de encuentro y promover las expresiones artísticas locales.