Condenan a tres hombres que vendían drogas en la zona del Parque de la Familia

El fiscal penal Gustavo Torres Rubelt, de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, representó al Ministerio Público Fiscal, en el juicio abreviado en el que tres hombres de la misma familia fueron condenados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, homologó el acuerdo alcanzado por las partes, con el reconocimiento de los delitos cometidos por los acusados. Así, Carlos Sebastián y Carlos Alberto Reyes fueron condenados a tres años de prisión por ser partícipes secundarios del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; mientras que Marcelo Manuel Reyes deberá cumplir cuatro años de prisión efectiva por ser autor del mismo delito.

La intervención de la UFINAR inició a partir de denuncias anónimas realizadas en la web del Ministerio Público Fiscal en las que señalaban que en la zona del Parque de la Familia se realizaban actividades de venta de drogas. Bajo la dirección del fiscal Torres Rubelt, la división de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó adelante una investigación.

A partir de tareas de campo, los oficiales lograron identificar a tres hombres que presuntamente comercializaban estupefacientes en el barrio Convivencia. A lo largo de la investigación penal se incorporaron declaraciones testimoniales, registros de video y evidencia material que confirmaron la participación de los tres sospechosos en la venta de sustancias ilícitas.

El pasado 27 de septiembre, con autorización del Juzgado de Garantías, se realizaron allanamientos en los domicilios investigados. En los operativos se secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, una balanza gramera, elementos de fraccionamiento, entre otros objetos relacionados con la actividad ilícita. Los tres fueron detenidos durante el operativo.