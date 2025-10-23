Condenan a tres hombres que vendían drogas en la zona del Parque de la Familia

 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Condenan a tres hombres que vendían drogas en la zona del Parque de la Familia

La investigación penal se inició a partir de una denuncia anónima efectuada en la web del Ministerio Público Fiscal. A través de tareas de campo, seguimientos y entrevistas, se identificó a tres integrantes de una familia que comercializaban estupefacientes.

Salta Hoy

23 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El fiscal penal Gustavo Torres Rubelt, de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, representó al Ministerio Público Fiscal, en el juicio abreviado en el que tres hombres de la misma familia fueron condenados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, homologó el acuerdo alcanzado por las partes, con el reconocimiento de los delitos cometidos por los acusados. Así, Carlos Sebastián y Carlos Alberto Reyes fueron condenados a tres años de prisión por ser partícipes secundarios del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; mientras que Marcelo Manuel Reyes deberá cumplir cuatro años de prisión efectiva por ser autor del mismo delito.

La intervención de la UFINAR inició a partir de denuncias anónimas realizadas en la web del Ministerio Público Fiscal en las que señalaban que en la zona del Parque de la Familia se realizaban actividades de venta de drogas. Bajo la dirección del  fiscal Torres Rubelt, la división de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó adelante una investigación.

A partir de tareas de campo, los oficiales lograron identificar a tres hombres que presuntamente comercializaban estupefacientes en el barrio Convivencia. A lo largo de la investigación penal se incorporaron declaraciones testimoniales, registros de video y evidencia material que confirmaron la participación de los tres sospechosos en la venta de sustancias ilícitas.

El pasado 27 de septiembre, con autorización del Juzgado de Garantías, se realizaron allanamientos en los domicilios investigados. En los operativos se secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, una balanza gramera, elementos de fraccionamiento, entre otros objetos relacionados con la actividad ilícita. Los tres fueron detenidos durante el operativo.

