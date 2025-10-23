Tartagal: Se investiga la muerte de dos hombres con arma de fuego

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, investiga el reporte del hallazgo de dos hombres de 65 y 57 años, sin vida en Puesto Monteveo de Comunidad Pacará, distante a 45 km de la ciudad de Tartagal.

Tras el reporte, se dispuso el trabajo de personal de Criminalística de la Policía y de la Unidad de Investigación UGAP Tartagal, para cumplir con las tareas de rigor.

Según pudo conocerse, el pasado miércoles, dos hombres, quienes eran tío y sobrino y mantenían una relación de cercanía, compartieron el almuerzo y la ingesta de bebidas alcohólicas y, por razones que se tratan de establecer, el hombre de 57 años, habría disparado contra el de 65, causando su muerte.

Luego de dar aviso de lo sucedido a un familiar, se habría disparado con el arma de fuego, provocando su muerte.

Ambos cuerpos fueron encontrados en la misma vivienda y trasladados al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, para realizar la autopsia.

El fiscal Vega remarcó que se encuentran en cumplimiento todas las medidas necesarias para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.