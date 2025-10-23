Tartagal: Se investiga la muerte de dos hombres con arma de fuego

 imagen

EN VIVO 00:30 a 1:00 HRS

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Tartagal: Se investiga la muerte de dos hombres con arma de fuego

Tras una reunión con consumo de bebidas alcohólicas, un hombre habría disparado a otro y luego se habría quitado la vida de la misma manera.  

Salta Hoy

23 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, investiga el reporte del hallazgo de dos hombres de 65 y 57 años, sin vida en Puesto Monteveo de Comunidad Pacará, distante a 45 km de la ciudad de Tartagal.

Tras el reporte, se dispuso el trabajo de personal de Criminalística de la Policía y de la Unidad de Investigación UGAP Tartagal, para cumplir con las tareas de rigor.

Según pudo conocerse, el pasado miércoles, dos hombres, quienes eran tío y sobrino y mantenían una relación de cercanía, compartieron el almuerzo y la ingesta de bebidas alcohólicas y, por razones que se tratan de establecer, el hombre de 57 años, habría disparado contra el de 65, causando su muerte.

Luego de dar aviso de lo sucedido a un familiar, se habría disparado con el arma de fuego, provocando su muerte.

Ambos cuerpos fueron encontrados en la misma vivienda y trasladados al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, para realizar la autopsia.

El fiscal Vega remarcó que se encuentran en cumplimiento todas las medidas necesarias para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO