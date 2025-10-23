Caso Jimena Salas: Una testigo confirmó que Javier Saavedra vulneró su reserva sexual

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Caso Jimena Salas: Una testigo confirmó que Javier Saavedra vulneró su reserva sexual

Durante la jornada de este jueves, prestaron declaración ocho testigos, entre los que se cuentan vecinos, un vendedor ambulante, dos amigos de los acusados y una mujer que trabajó junto a Javier Saavedra en una ONG en Santa Victoria Este. 

Salta Hoy

23 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

La primera testigo de la jornada, fue una mujer, quien en marzo de 2019 trabajaba en una ONG en Santa Victoria Este junto a Javier Saavedra, con quien compartía habitación. Relató que una noche, mientras descansaba, encontró al acusado recostado junto a ella y le dijo que había tenido pesadillas.

Dijo que le pidió que se retirara y puso en conocimiento de la situación a las autoridades de la organización, quienes decidieron despedirlo.

Señaló que la situación la afectó mucho, ya que se sintió en peligro, lo que la llevó a dejar su trabajo por sentirse insegura y en riesgo.

Luego dio su testimonio un asesor legal de la Universidad Católica de Salta, quien, a solicitud de la Unidad Fiscal, brindó información académica sobre Javier Saavedra y confirmó que durante 2017, este no rindió ninguna materia.

También brindaron su testimonio, una exfuncionaria municipal del área social, quien tenía a cargo las tareas comunitarias en Villa Floresta, un vendedor ambulante que el día del femicidio recorrió la zona vendiendo unas sandalias, una vecina de barrio San Nicolás y dos amigos de los acusados.

Ambos estaban vinculados a los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo, por su simpatía con el Club Gimnasia y Tiro, y dijeron conocer a Javier Saavedra de vista.

De manera coincidente dijeron compartir salidas, reuniones e idas a la cancha, y no conocer qué ocupación tenía Carlos Damián Saavedra.

Uno de ellos se refirió al llavero de acrílico del club Gimnasia y Tiro que usaban en el llavero del auto y refirió que conocía que usaban un auto azul y otro marrón.

Al finalizar con la recepción de los testigos presentes, el Tribunal, integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dispuso un cuarto intermedio hasta este viernes 24 a las 8.30.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO