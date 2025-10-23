Caso Jimena Salas: Una testigo confirmó que Javier Saavedra vulneró su reserva sexual
Durante la jornada de este jueves, prestaron declaración ocho testigos, entre los que se cuentan vecinos, un vendedor ambulante, dos amigos de los acusados y una mujer que trabajó junto a Javier Saavedra en una ONG en Santa Victoria Este.
Salta Hoy
23 / 10 / 2025
La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.
La primera testigo de la jornada, fue una mujer, quien en marzo de 2019 trabajaba en una ONG en Santa Victoria Este junto a Javier Saavedra, con quien compartía habitación. Relató que una noche, mientras descansaba, encontró al acusado recostado junto a ella y le dijo que había tenido pesadillas.
Dijo que le pidió que se retirara y puso en conocimiento de la situación a las autoridades de la organización, quienes decidieron despedirlo.
Señaló que la situación la afectó mucho, ya que se sintió en peligro, lo que la llevó a dejar su trabajo por sentirse insegura y en riesgo.
Luego dio su testimonio un asesor legal de la Universidad Católica de Salta, quien, a solicitud de la Unidad Fiscal, brindó información académica sobre Javier Saavedra y confirmó que durante 2017, este no rindió ninguna materia.
También brindaron su testimonio, una exfuncionaria municipal del área social, quien tenía a cargo las tareas comunitarias en Villa Floresta, un vendedor ambulante que el día del femicidio recorrió la zona vendiendo unas sandalias, una vecina de barrio San Nicolás y dos amigos de los acusados.
Ambos estaban vinculados a los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo, por su simpatía con el Club Gimnasia y Tiro, y dijeron conocer a Javier Saavedra de vista.
De manera coincidente dijeron compartir salidas, reuniones e idas a la cancha, y no conocer qué ocupación tenía Carlos Damián Saavedra.
Uno de ellos se refirió al llavero de acrílico del club Gimnasia y Tiro que usaban en el llavero del auto y refirió que conocía que usaban un auto azul y otro marrón.
Al finalizar con la recepción de los testigos presentes, el Tribunal, integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dispuso un cuarto intermedio hasta este viernes 24 a las 8.30.