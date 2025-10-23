Caso Jimena Salas: Una testigo confirmó que Javier Saavedra vulneró su reserva sexual

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

La primera testigo de la jornada, fue una mujer, quien en marzo de 2019 trabajaba en una ONG en Santa Victoria Este junto a Javier Saavedra, con quien compartía habitación. Relató que una noche, mientras descansaba, encontró al acusado recostado junto a ella y le dijo que había tenido pesadillas.

Dijo que le pidió que se retirara y puso en conocimiento de la situación a las autoridades de la organización, quienes decidieron despedirlo.

Señaló que la situación la afectó mucho, ya que se sintió en peligro, lo que la llevó a dejar su trabajo por sentirse insegura y en riesgo.

Luego dio su testimonio un asesor legal de la Universidad Católica de Salta, quien, a solicitud de la Unidad Fiscal, brindó información académica sobre Javier Saavedra y confirmó que durante 2017, este no rindió ninguna materia.

También brindaron su testimonio, una exfuncionaria municipal del área social, quien tenía a cargo las tareas comunitarias en Villa Floresta, un vendedor ambulante que el día del femicidio recorrió la zona vendiendo unas sandalias, una vecina de barrio San Nicolás y dos amigos de los acusados.

Ambos estaban vinculados a los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo, por su simpatía con el Club Gimnasia y Tiro, y dijeron conocer a Javier Saavedra de vista.

De manera coincidente dijeron compartir salidas, reuniones e idas a la cancha, y no conocer qué ocupación tenía Carlos Damián Saavedra.

Uno de ellos se refirió al llavero de acrílico del club Gimnasia y Tiro que usaban en el llavero del auto y refirió que conocía que usaban un auto azul y otro marrón.

Al finalizar con la recepción de los testigos presentes, el Tribunal, integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dispuso un cuarto intermedio hasta este viernes 24 a las 8.30.