El Procurador recibió a representantes del Comité para la Prevención de la Tortura

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El Procurador recibió a representantes del Comité para la Prevención de la Tortura

Se trata del organismo nacional encargado de prevenir la tortura y supervisar las condiciones de detención en el país.

Salta Hoy

23 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, recibió la visita de los comisionados del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Gustavo Federico Palmieri y Natalia Gabellini, en la que se abordaron los avances, desafíos y políticas en materia de protección de los derechos humanos en contextos de encierro.

Durante el encuentro, se dialogó sobre la infraestructura penitenciaria, el fortalecimiento de la atención a las personas privadas de libertad y la capacitación continua del personal penitenciario en derechos humanos, con el propósito de consolidar un sistema penitenciario respetuoso de la dignidad humana y alineado con los estándares nacionales e internacionales.

Además, se ponderó el reciente juicio llevado adelante contra personal del Servicio Penitenciario, que culminó con una condena ejemplar para 17 imputados, con penas que oscilan entre 1 y 10 años y 6 meses de prisión. El proceso judicial permitió acreditar la existencia de una organización jerárquica dedicada a la comercialización de estupefacientes y la comisión de exacciones ilegales dentro del penal, en perjuicio de personas privadas de libertad. 

Asimismo, los representantes del Comité manifestaron un especial interés en el Programa de Intervención con Hombres en Condena por Violencia Contra la Pareja (VCP), impulsado por el Ministerio Público Fiscal de Salta, destacando su carácter innovador y su impacto positivo en la prevención de la violencia de género. En este sentido, expresaron su voluntad de promover la implementación de iniciativas similares en otras jurisdicciones del país, como modelo de intervención orientado a la reeducación, la construcción de vínculos saludables y la reducción de la reincidencia.

Finalmente, se abordaron cuestiones vinculadas a la futura implementación del nuevo Código Procesal Penal y la introducción de herramientas procesales destinadas a modificar sustancialmente el análisis de medidas cautelares y beneficios carcelarios, otorgando un mayor dinamismo y evitando la prolongación innecesaria de la detención de aquellas personas que no requieren el dictado de prisión preventiva.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, creado por la Ley N.º 26.827, funciona desde 2017 como órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Su misión es supervisar sin previo aviso los lugares donde se encuentran personas privadas de libertad, recabando información directa mediante entrevistas confidenciales, en cumplimiento de los principios del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, al cual Argentina adhiere.

