Allanamientos revelan red de fraude en pensiones por discapacidad

La investigación comenzó tras detectar irregularidades en Taco Pozo, provincia de Chaco, por el otorgamiento irregular de cientos de pensiones por discapacidad, en la cual interviene desde 2023.

El pasado 24 de septiembre se realizaron 17 allanamientos en clínicas, consultorios médicos, oficinas municipales y dependencias sociales.

Los operativos se desarrollaron en El Quebrachal, Joaquín V. González, Talavera y la capital salteña.

Se secuestraron 8 millones de pesos y documentos relevantes.

Un total de 22 personas están bajo investigación por asociación ilícita.

La jueza federal de Garantías 2 de Salta, Mariela Giménez, declaró el caso como "complejo" y rechazó los pedidos de defensa.