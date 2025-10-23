 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:1 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Allanamientos revelan red de fraude en pensiones por discapacidad

El fiscal general Carlos Amad investiga un caso de unas 10 mil pensiones irregulares en la provincia.

Salta Hoy

23 / 10 / 2025

 

La investigación comenzó tras detectar irregularidades en Taco Pozo, provincia de Chaco, por el otorgamiento irregular de cientos de pensiones por discapacidad, en la cual interviene desde 2023.

El pasado 24 de septiembre se realizaron 17 allanamientos en clínicas, consultorios médicos, oficinas municipales y dependencias sociales. 

Los operativos se desarrollaron en El Quebrachal, Joaquín V. González, Talavera y la capital salteña.

Se secuestraron 8 millones de pesos y documentos relevantes. 

Un total de 22 personas están bajo investigación por asociación ilícita. 

La jueza federal de Garantías 2 de Salta, Mariela Giménez, declaró el caso como "complejo" y rechazó los pedidos de defensa.

 

