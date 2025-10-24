 imagen

Tres motos fueron levantadas por tránsito por estacionamiento irregular

En el pasaje Castro, casi esquina Belgrano, los propietarios decidieron dejar sus vehículos en la vereda de la plaza Belgrano.

Salta Hoy

24 / 10 / 2025

 

Ante esta situación, alguien se comunicó con Tránsito de la municipalidad. 

Hace algunos minutos, las autoridades levantaron tres motocicletas. 

Además de pagar la multa correspondiente, los propietarios deben presentar los papeles de sus motos para poder recuperarlas. 

 

