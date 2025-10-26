Hay 5 mil ejemplares de DNI sin retirar

Hoy el registro, como todos los domingos, está no sólo abierto para que el público pueda venir a retirar su DNI, sino que estamos haciendo trámite de identificación, o sea, nuevo ejemplar, actualización de menor, de mayor, pasaportes y también la guardia de defunciones y la guardia de inscripción de nacimientos, aclaró Federico Marongiu, coordinador operativo del Registro Civil.