Folcloreando a lo grande

Conducción: Walter Chihan e Isamara

Retro Noticias

Música Programada

La mejor selección musical.

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Hay 5 mil ejemplares de DNI sin retirar

Las oficinas del Registro Civil habilitaron horarios especiales para el retiro, además para que se puedan realizar otros trámites.

Salta Hoy

26 / 10 / 2025

 

Hoy el registro, como todos los domingos, está no sólo abierto para que el público pueda venir a retirar su DNI, sino que estamos haciendo trámite de identificación, o sea, nuevo ejemplar, actualización de menor, de mayor, pasaportes y también la guardia de defunciones y la guardia de inscripción de nacimientos, aclaró Federico Marongiu, coordinador operativo del Registro Civil.

AM840

FM96.9

