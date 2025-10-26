A Marocco no le gusta la boleta única de papel
El vicegobernador Antonio Marocco comparó esta mañana el nuevo sistema de voto con boleta única de papel con el anterior voto electrónico.
Salta Hoy
26 / 10 / 2025
VER GALERÍA
“Si a mí me preguntan, yo me quedo con el electrónico”, dijo.
Por otro lado, Marocco indicó que a esta hora ya votó el 15 por ciento de padrón en varios escuelas: “La gente mayor es la que fue a votar temprano”, manifestó.
Morocco expresó que desde mañana “el Congreso Nacional debe trabajar para el reencuentro de los argentinos“.