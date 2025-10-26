A Marocco no le gusta la boleta única de papel

“Si a mí me preguntan, yo me quedo con el electrónico”, dijo.

Por otro lado, Marocco indicó que a esta hora ya votó el 15 por ciento de padrón en varios escuelas: “La gente mayor es la que fue a votar temprano”, manifestó.

Morocco expresó que desde mañana “el Congreso Nacional debe trabajar para el reencuentro de los argentinos“.