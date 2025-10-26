 imagen

EN VIVO 08:00 a 14:00 HRS

Folcloreando a lo grande

Conducción: Walter Chihan e Isamara

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

Retro Noticias

PROX. 16:00 a 19:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 19:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

A Marocco no le gusta la boleta única de papel

El vicegobernador Antonio Marocco comparó esta mañana el nuevo sistema de voto con boleta única de papel con el anterior voto electrónico.

Salta Hoy

26 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

“Si a mí me preguntan, yo me quedo con el electrónico”, dijo.

Por otro lado, Marocco indicó que a esta hora ya votó el 15 por ciento de  padrón  en varios escuelas: “La gente mayor es la que fue a votar temprano”, manifestó.

Morocco expresó que desde mañana “el Congreso Nacional debe trabajar para el reencuentro de los argentinos“.

AM840

FM96.9

