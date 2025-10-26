Votó Emiliano Durand: “La campaña se enfocó en los problemas de Salta”
El intendente de Salta, Emiliano Durand, llegó puntual al Colegio N° 5052 Juan Manuel de Rosas, de San Lorenzo.
Salta Hoy
26 / 10 / 2025
Estuvo acompañado por un grupo reducido de colaboradores.
Saludó a las autoridades de mesa y votó sin apuro.
Algunos vecinos aprovecharon para pedirle una foto.
Durand destacó que su campaña se centró en los problemas de Salta y no en disputas nacionales.
Al finalizar, pidió trabajar juntos por el bienestar de la provincia.