Folcloreando a lo grande

Conducción: Walter Chihan e Isamara

Retro Noticias

Música Programada

La mejor selección musical.

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Votó Emiliano Durand: “La campaña se enfocó en los problemas de Salta”

El intendente de Salta, Emiliano Durand, llegó puntual al Colegio N° 5052 Juan Manuel de Rosas, de San Lorenzo.

Salta Hoy

26 / 10 / 2025

 

Estuvo acompañado por un grupo reducido de colaboradores. 

Saludó a las autoridades de mesa y votó sin apuro. 

Algunos vecinos aprovecharon para pedirle una foto. 

Durand destacó que su campaña se centró en los problemas de Salta y no en disputas nacionales. 

Al finalizar, pidió trabajar juntos por el bienestar de la provincia.


 

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

