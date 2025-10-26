Votó Sáenz en el Ex Colegio Nacional
El primer mandatario emitió su sufragio esta mañana y fue consultado por los periodistas sobre la factibilidad de extender la BUP (Boleta Única de Papel) a los comicios provinciales.
26 / 10 / 2025
“Imagínese un papel con muchas categorías, sería grandísimo. Yo creo que habría que consultar cómo la hacen las otras provincias”, indicó.
“Los jóvenes tiene una gran responsabilidad en todo eso” y es importante que “no idolatren para que después no se golpeen”, dijo el gobernador Gustavo Sáenz.